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Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции сдал положительный допинг-тест

Чемпион мира по футболу Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/manchesterunited

Футболист туринского «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба сдал положительный допинг-тест после матча первого тура чемпионата Италии по футболу против «Удинезе», передает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что проваленный допинг-тест связан с повышеным содержанием тестостерона.

«Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче первого тура со счетом 3:0. В сезоне-2022/23 он провел всего десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, а большую часть чемпионата пропустил из-за повреждения.

Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Погба в €15 млн.

Издание 90min ранее сообщило, что интерес к Погба проявляют несколько футбольных клубов из Саудовской Аравии. При этом сам игрок предпочел бы остаться в «Ювентусе», а клуб готов продать его, если получит выгодное предложение.

Погба выступал за «Юве» в 2012-2016 годах, а затем вновь вернулся в Турин в 2022 году.

Ранее «Ювентус» определился с будущим Погба.

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Футбол. Чемпионат Италии
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