Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Cуд Испании приступил к рассмотрению дела Рубиалеса

Sport.es: суд начал рассмотрение дела экс-главы испанского футбола Рубиалеса

close
100%
Noe Llamas/SPP/Sipa USA via Reuters Connect

Национальный суд Испании принял к рассмотрению жалобу прокуратуры в отношении бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, передает Sport.es.

Рубиалес обвиняется в сексуальном домогательстве и принуждении за поцелуй в губы футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время награждения команды золотыми медалями чемпионата мира.

Глава испанского футбола извинился за свое поведение, однако RFEF созвала внеочередную ассамблею, на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде.

Напомним, в финале чемпионата мира Испания обыграла Англию со счетом 1:0. Многие болельщики и журналисты сочли поведение Рубиалеса чрезмерным, подвергнув главу RFEF критике.

Для сборной Испании эта победа стала первой на чемпионате мира. Самой титулованной сборной остается команда США, которая выиграла четыре чемпионата мира. На втором месте по этому показателю идет Германия (2).

Ранее RFEF подтвердила отставку Рубиалеса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях