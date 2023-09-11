Cуд Испании приступил к рассмотрению дела Рубиалеса

Национальный суд Испании принял к рассмотрению жалобу прокуратуры в отношении бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, передает Sport.es.

Рубиалес обвиняется в сексуальном домогательстве и принуждении за поцелуй в губы футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время награждения команды золотыми медалями чемпионата мира.

Глава испанского футбола извинился за свое поведение, однако RFEF созвала внеочередную ассамблею, на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде.

Напомним, в финале чемпионата мира Испания обыграла Англию со счетом 1:0. Многие болельщики и журналисты сочли поведение Рубиалеса чрезмерным, подвергнув главу RFEF критике.

Для сборной Испании эта победа стала первой на чемпионате мира. Самой титулованной сборной остается команда США, которая выиграла четыре чемпионата мира. На втором месте по этому показателю идет Германия (2).

Ранее RFEF подтвердила отставку Рубиалеса.