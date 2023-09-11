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Экс-футболист «Рубина» назвал сборную России сборищем средних игроков

Экс-футболист «Рубина» Попов о сборной России: сборище средних игроков РПЛ

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов назвал национальную команду России сборищем средних игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.

Попов заявил, что сборная России не является элитной командой, а рынок в РПЛ раздувается.

«Будут говорить, что на трансферы потратили не миллиард, а 15 миллиардов», — отметил Попов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

7 сентября Россия провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. Повторный поединок команды проведут 11 сентября. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Ранее тренер Сергей Силкин заявил, что ему неинтересно смотреть матчи сборной России.

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