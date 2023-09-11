Королевская испанская футбольная федерация подтвердила отставку Рубиалеса

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на своем официальном сайте подтвердила отставку Луиса Рубиалеса с должности президента организации.

«RFEF подтверждает, что Рубиалес подал в отставку. Об этом он сообщил федерации в письме на имя Педро Рочи. Кроме того, Рубиалес уходит с поста вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций», — говорится в сообщении.

Инцидент, из-за которого чиновник вынужден покинуть свой пост, произошел во время церемонии награждения после финала чемпионата мира — 2023. Испанские футболистки обыграли англичанок (1:0). Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

Глава испанского футбола извинился за свое поведение, однако RFEF созвала внеочередную ассамблею, на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с этим видом спорта.

Ранее Рубиалес сообщил о решении покинуть свой пост в интервью Пирсу Моргану.