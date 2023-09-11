Чемпион ОИ Кожевников заявил, что экс-директор «Авангарда» ненавидел российский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, отвечая на вопрос о вероятности возвращения тренера Боба Хартли в «Авангард», заявил, что бывший председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов ненавидел российский хоккей. Слова Кожевникова передает Betonmobile.ru.

«История с Хартли уже неактуальна и эту страницу можно перевернуть. Потому что ему доверял один конкретный человек. Я говорю о Крылове. На мой взгляд, он просто ненавидел российский хоккей, преследовал непонятно чьи интересы. Развалил команду, потому что не доверял молодежи, не доверял нашим российским тренерам», — сказал Кожевников.

Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров «Авангарда» в мае 2023 года. При нем омский клуб впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Также под руководством Крылова в Омске был построен новый стадион на 12 тысяч зрителей. До этого омская команда несколько лет выступала в Балашихе из-за аварийного состояния домашнего стадиона, который был снесен.

Сейчас «Авангард» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе шесть очков.

Ранее Кожевников назвал IIHF ублюдками и призвал не поклоняться этой организации.