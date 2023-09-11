Изидор объяснил свой переход из «Локомотива» в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал свой переход в команду с берегов Невы. Слова футболиста передает пресс-служба «Зенита».

«Когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу», — сказал Изидор.

3 сентября в пресс-службе московского «Локомотива» сообщили, что француз самовольно покинул расположение «железнодорожников». Форвард уехал на родину, где без уведомления москвичей прошел медосмотр в одном из клубов. 9 сентября нападающий стал футболистом «Зенита».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время он принял участие в 42 матчах, в которых забил 19 мячей.

После семи туров чемпионата России «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Локомотив» располагается на шестом месте, имея в активе 12 баллов.

Ранее агент объяснил, почему отказавшийся играть в России Изидор перешел в «Зенит».