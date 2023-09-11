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Экс-футболист Ловчев: сборная России в таком виде от безысходности, уровень будет падать

Экс-игрок «Спартака» Ловчев предрек падение уровня российского футбола

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что уровень российского футбола будет падать, если национальная команда будет играть с соперниками не самого высокого уровня. Его слова передает Sport24.

«В мое время мы за лето играли с тремя чемпионами мира: Германия, Англия и Бразилия. Тогда мы всем проиграли в один мяч, но это приносило намного больше пользы, чем игры против таджиков, узбеков и египтян. Но у нас нет сейчас другого выхода. Карпин пытается выжать максимальную пользу из тех соперников, которые мы имеем сейчас.

Сборная сейчас в таком виде от безысходности, играем с любыми, кто захочет с нами иметь дело. Но если играть на постоянной основе с такими соперниками, то уровень будет падать», — сказал Ловчев.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

7 сентября Россия провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. Повторный поединок команды проведут 11 сентября. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Ранее бывший игрок «Челси» Алексей Смертин предрек российскому футболу долгую изоляцию.

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