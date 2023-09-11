Путин поручил приравнять выплаты медалистам Игр дружбы к призовым участников Олимпиады

Президент России Владимир Путин поручил приравнять призовые за победу на Всемирных играх дружбы к выплатам за победу на Олимпиаде. Об этом сообщил помощник главы России Игорь Левитин в интервью «Матч ТВ».

«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново. Если иностранный спортсмен займет призовое место, он тоже получит выплаты как призер Олимпиады», — сказал Левитин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко осудил МОК за условия для возвращения российских атлетов.