Джокович стал самым возрастным чемпионом US Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open).

36-летний серб стал самым возрастным чемпионом турнира, превзойдя рекорд австралийского теннисиста Кена Розуолла (выиграл турнир в 35 лет).

В ночь на 11 сентября по московскому времени Медведев проиграл Джоковичу в финале турнира со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джоковичу за победу на US Open полагается $3 млн, Медведеву — $1,5 млн. Счет в личных матчах стал 10-5 в пользу серба.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

Серб в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился US Open.

Ранее Джокович обратился к Медведеву после финала US Open.