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Экс-полузащитник «Спартака» сравнил Цымбаларя с Месси

Экс-футболист Мелешин заявил, что у Цымбаларя была волшебная левая нога

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Владимир Родионов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Алексей Мелешин заявил, что у экс-полузащитника красно-белых Ильи Цымбаларя была великолепная техника. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если Илью с кем-то можно сравнить, то с Месси, потому что он левоногий. Цымбаларь больше играл на левом фланге, а Лионель — везде.

Также помню, что у Ильи была такая техника, что мяч было не отнять. У него была какая-то особая грация, чувство мяча. Как ни отдай ему мяч, он от него не отскакивал. Мы иногда специально давали ему неудобные мячи в квадрате, чтобы посмотреть, как он справится. Волшебная левая нога», — вспомнил экс-футболист.

9 сентября Мелешин участвовал в матче, посвященном памяти Цымбаларя. Легенды красно-белых на стадионе «Открытие банк Арена» обыграли сборную мира счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. У проигравшей команды единственный мяч оформил Максим Ромащенко.

Цымбаларь в составе «Спартака» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны.

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