Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист «Спартака» назвал топ-3 бразильцев в истории чемпионата России

Экс-футболист Деменко назвал Роберто Карлоса лучшим бразильцем в истории РПЛ

close
100%
oston_urunov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко назвал тройку лучших бразильских игроков в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Первый — это Роберто Карлос, в любом случае это статусный футболист. Второй — однозначно Халк, он очень хорош. А третий в РПЛ, думаю, что Малком», — сказал Деменко.

Халк выступал за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он сыграл 148 матчей, забил 77 мячей и сделал 59 результативных передач. В футболке «Зенита» он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. За махачкалинский клуб он провел 25 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок. 3 августа Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее французский форвард перешел в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях