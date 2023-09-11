Экс-футболист «Спартака» назвал топ-3 бразильцев в истории чемпионата России

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко назвал тройку лучших бразильских игроков в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Первый — это Роберто Карлос, в любом случае это статусный футболист. Второй — однозначно Халк, он очень хорош. А третий в РПЛ, думаю, что Малком», — сказал Деменко.

Халк выступал за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых он сыграл 148 матчей, забил 77 мячей и сделал 59 результативных передач. В футболке «Зенита» он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год. За махачкалинский клуб он провел 25 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. За это время он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок. 3 августа Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

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