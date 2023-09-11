Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Челси»: Абрамович заходил в раздевалку стеснительно и слушал с открытым ртом

Экс-футболист Смертин заявил, что к Абрамовичу в «Челси» относились трепетно

close
100%
Reuters

Бывший футболист лондонского «Челси» Алексей Смертин рассказал, как в клубе относились к экс-владельцу Роману Абрамовичу. Его слова передает Legalbet.

«К Абрамовичу в «Челси» относились трепетно, но не подобострастно. У Абрамовича настолько сложились отношения с Моуринью, что в раздевалку он к нам заходил по стеночке, стеснительно.

По игре он не давал советы, а только спрашивал сам. Когда Абрамович заходил в раздевалку, ему было важно пропитаться атмосферой победителей. Он нисколько не проявлял себя как собственник. Сколько я таких видел в России, которые записывали победы на свой счет.

Только иногда он подзывал к себе и интересовался игровыми моментами. Например, почему штрафной разыграли, а не ударили и так далее. Абрамович слушал с открытым ртом. Было удивительно видеть такое», — рассказал экс-футболист.

Смертин выступал за «Челси» с 2003 по 2006 год. За это время он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. Бизнесмен продал клуб в 2022 году.

Ранее Смертин предрек российскому футболу долгую изоляцию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях