Экс-игрок «Челси»: Абрамович заходил в раздевалку стеснительно и слушал с открытым ртом

Бывший футболист лондонского «Челси» Алексей Смертин рассказал, как в клубе относились к экс-владельцу Роману Абрамовичу. Его слова передает Legalbet.

«К Абрамовичу в «Челси» относились трепетно, но не подобострастно. У Абрамовича настолько сложились отношения с Моуринью, что в раздевалку он к нам заходил по стеночке, стеснительно.

По игре он не давал советы, а только спрашивал сам. Когда Абрамович заходил в раздевалку, ему было важно пропитаться атмосферой победителей. Он нисколько не проявлял себя как собственник. Сколько я таких видел в России, которые записывали победы на свой счет.

Только иногда он подзывал к себе и интересовался игровыми моментами. Например, почему штрафной разыграли, а не ударили и так далее. Абрамович слушал с открытым ртом. Было удивительно видеть такое», — рассказал экс-футболист.

Смертин выступал за «Челси» с 2003 по 2006 год. За это время он провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за £140 млн. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. Бизнесмен продал клуб в 2022 году.

Ранее Смертин предрек российскому футболу долгую изоляцию.