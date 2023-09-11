Глава испанского футбола покинет пост после скандала с поцелуем футболистки

Временно отстраненный глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес решил покинуть свой пост. Об этом он сообщил в интервью Пирсу Моргану, видео которого опубликовано в соцсети X журналиста.

«Да, я собираюсь уйти в отставку, потому что не могу продолжать свою работу», — сказал испанец.

Также Рубиалес в заявлении, распространяемом СМИ, сообщил об уходе с должности вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Cегодня в 21:30 я передал иcполняющему обязанноcти президента RFEF Педро Роче заявление о cвоей отcтавке. Я также проинформировал его о том, что подал в отcтавку c поcта вице-президента УЕФА, чтобы меня могли заменить. Поcле отcтранения cо cтороны ФИФА, а также других разбирательcтв в отношении меня cтало яcно, что я не cмогу вернутьcя на cвой поcт», — написал Рубиалес.

Инцидент, из-за которого чиновник вынужден покинуть свой пост, произошел во время церемонии награждения после финала чемпионата мира — 2023. Испанские футболистки обыграли англичанок (1:0). Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

Глава испанского футбола извинился за свое поведение, однако RFEF созвала внеочередную ассамблею, на которой Рубиалес заявил, что не будет подавать в отставку и готов защищаться в суде. Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с этим видом спорта.

Ранее Sport.es сообщил, что Рубиалес обвиняется в сексуальном насилии.