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Мостовой назвал главное качество хорошего тренера

Мостовой заявил, что хорошим тренером может быть только бывший футболист

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью RT заявил, что хорошим тренером может быть только бывший футболист.

После игры легенд столичного «Спартака» и сборной мира, прошедшей 9 сентября на стадионе «Открытие банк Арена», 55-летний экс-футболист заявил, что ему было приятно выступать в команде под руководством экс-тренера «Локомотива» Юрия Семина и бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры.

«Я еще раз говорю, что хорошим тренером может стать только тот, кто сам играл в футбол. То есть сам был профессиональным футболистом. Я как раз играл за команду двух таких тренеров — Юрия Семина и Массимо Карреры. Это примеры того, о чем я говорю. Играть под их руководством было комфортно, мы отлично друг друга понимали», — заявил Мостовой.

Игра между легендами «Спартака» и сборной мира завершилась с минимальным счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. У проигравшей команды единственный мяч оформил Максим Ромащенко.

Ранее уволенный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик установил уникальный рекорд.

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