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Чемпионка России по художественной гимнастике тремя словами описала Винер

Гимнастка Анна Попова тремя словами описала Ирину Винер

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Чемпионка России по художественной гимнастике 2023 года Анна Попова в интервью «Матч ТВ» заявила, что испугалась Ирину Винер при первой встрече.

По ее словам, поначалу глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) показалась очень строгой.

«Сначала было очень страшно. Я боялась подойти сфотографироваться, а потом поняла, что на самом деле не страшно, а даже наоборот. Это очень вдохновляющий, очень позитивный человек, добрый — не всегда, конечно, в нужные моменты она и поругает, и похвалит. В этом плане Ирина Александровна невероятна», — заявила Попова.

Попова тренируется в составе сборной России под руководством Олимпийской чемпионки 2000 года Юлии Барсуковой. На II летних Играх стран СНГ спортсменка заняла третье место в индивидуальном многоборье.

Ранее Анна Попова назвала имя своей самой любимой фигуристки.

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