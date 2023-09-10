Тренер дисквалифицированной тяжелоатлетки Кашириной назвал решение суда политизированным

Владимир Краснов, тренер серебряной призерки Олимпийских игр 2012 года Татьяны Кашириной, заявил в интервью РИА Новости о том, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации является политизированным.

По его словам, никаких документальных подтверждений вины спортсменки сторона обвинения не предоставила.

«Вы понимаете, это все надумано, сделано без каких-либо доказательств. Это политическое дело, потому что никаких доказательств ее вины нет. Татьяну же в первый раз оправдали, потому что в первый раз никаких доказательств не было.

Их и сейчас тоже нет. Но когда такое положение в мире и отношение к России совершенно другое, то мы ничего сделать не можем. Это бесполезно», — заявил Краснов.



Срок дисквалификации спортменки отсчитывается с 28 августа 2023 года. С зачетом уже отбытого срока дисквалификации Каширина отбудет наказание 9 января 2030 года.

Ранее Татьяна Каширина отказалась от подачи жалобы на лишение трех побед на ЧМ.