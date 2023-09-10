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Сборная Германии по футболу лишилась тренера

Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии по футболу

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Ханс-Дитер Флик отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Специалист был уволен после разгромного поражения от сборной Японии в товарищеском матче со счетом 1:4, состоявшемся 9 сентября.

«Комитеты были едины в желании создать новый импульс после череды разочаровывающих результатов. Нужны оптимизм и уверенность в преддверии домашнего чемпионата Европы», — заявил глава DFB Бернд Нойендорф.

Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской «Баварии», с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

Исполнять обязанности главного тренера перед предстоящей товарищеской игрой против сборной Франции будет Руди Келлер.

Ранее Казахстан обыграл Северную Ирландию и вернулся в зону прямого попадания на Евро-2024.

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