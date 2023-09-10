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Сборная Германии стала чемпионом мира по баскетболу

Германия обыграла Сербию в финале чемпионата мира по баскетболу — 2023

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Eloisa Lopez/Reuters

Сборная Германии выиграла чемпионат мира по баскетболу 2023 года в Филиппинах.

Финальный матч против сборной Сербии, состоявшийся в Маниле на «Молл оф Азия Арене», завершился со счетом 83:77.

В составе победителей самым результативным баскетболистом стал Д. Шредер, набравший 28 очков, сделавший два подбора и отдавший две результативные передачи.

В составе сербской команды больше всех очков набрал А. Аврамович (21), сделав один подбор и отдав две передачи.

Для сборной Германии эта победа стала первой за всю историю участия в мировых первенствах.

В матче за бронзовые медали победу одержала сборная Канады, которая оказалась сильнее представителей США (127:118 ОТ).

Сборная России не принимала участие в турнире из-за отстранения от квалификационного турнира по решению Международной федерации баскетбола (FIBA). Дисквалификация FIBA распространяется на все соревнования у мужских и женских национальных сборных России с марта 2022 года.

Ранее капитан сборной Франции раскритиковал баскетбольную федерацию за отказ от игроков из России.

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