Биатлонист Смольский рассказал, как Лукашенко рассказывал ему свой сон

Призер Олимпийских игр Антон Смольский рассказал про разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Слова биатлониста передает «Матч ТВ».

«В феврале было мероприятие с президентом, где он подошел к нам с Динарой и сказал»: «Снится мне сон, Динара, что ты поменяла фамилию». А за два дня до этого Динара подала документы на смену фамилии. Ну, мы ему и говорим, что мы это практически сделали. «Да ладно? Ну, теперь будет настоящая белорусская фамилия», — сказал Смольский.

26-летний Антон Смольский — серебряный призер Игр в Пекине 2022, серебряный и бронзовый призер этапов Кубка мира, бронзовый призёр юниорских чемпионатов мира и Европы, участник зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 года. Антон женат на биатлонистке Динаре Алимбековой.

Ранее Лукашенко заявил, что рад происходящим в Африке процессам.