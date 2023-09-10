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Экс-футболист «Спартака»: хочу, чтобы Черчесов возглавил красно-белых

Экс-футболист «Спартака» Хлестов хочет видеть Черчесова на месте тренера клуба

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Reuters

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов заявил, что хочет, чтобы Станислав Черчесов и Дмитрий Аленичев вошли в тренерский штаб красно-белых. Его слова передает «РБ Спорт».

«Черчесов? Я, конечно, тоже хочу, чтобы он возглавил «Спартак». Это наш игрок! Я бы еще Аленичева вернул. В штаб к Станиславу? Нет, чтобы Дмитрий был главным. Надо своих возвращать. Я сейчас против иностранных тренеров в России, у нас есть свои специалисты», — сказал Хлестов.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. На Евро-2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о новом месте работы.

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Футбол. Чемпионат России
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