Назван состав сборной России по футболу на второй матч с Египтом

Пресс-служба сборной России опубликовала список футболистов национальной команды, они отправились в Суэц на матч со сборной Египта, который состоится 11 сентября.

Вратари: Станислав Агкацев, Владислав Тороп.

Защитники: Виктор Александров, Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин, Даниил Денисов, Вячеслав Литвинов.

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко, Ярослав Гладышев, Никита Ермаков, Кирилл Кравцов, Ярослав Михайлов, Степан Оганесян, Никита Салтыков, Даниил Кузнецов, Сергей Пиняев.

Нападающие: Тамерлан Мусаев, Владислав Шитов.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет. 11 сентября олимпийская сборная Египта и команда России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее тренер сборной России рассказал о целях команды.