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В «Урале» объяснили, почему Марадишвили не перейдет в команду

Глава «Урала» Иванов о несостоявшемся трансфере Марадишвили: у нас много легионеров

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов объяснил несостоявшийся трансфер игрока «Локомотива» Константина Марадишвили тем, что в команде много легионеров, передает «Спорт-Экспресс».

«Марадишвили недавно получил грузинский паспорт. Видимо, он будет считаться легионером. У нас иностранцев и так очень много. Поэтому в нынешних условиях приглашение Константина теряет актуальность», — сказал Иванов.

В сезоне-2022/23 Марадишвили принял участие в 26 матчах «Локомотива» во всех турнирах, дважды забил и записал на свой счет пять результативных пасов. Transfermarkt оценивает Марадишвили в €1,8 млн.

«РБ Спорт» в марте сообщал, что 23-летний полузащитник уже находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства и в ближайшее время может стать игроком сборной Грузии.

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