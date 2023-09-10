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Тренер фигуристки Горбачевой рассказала о подготовке к контрольным прокатам

Тренер фигуристки Горбачевой Федченко: Алина восстанавливается после травмы

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер фигуристки Алины Горбачевой Софья Федченко рассказала, что ее подопечная Алина Горбачева готовится к контрольным прокатам после скандальной пропажи спортсменки, передает «Спорт-Экспресс».

«Все в штатном режиме. Алина восстанавливается после травмы, накатывает программу. Как она себя сама чувствует? Я думаю, вы сможете задать ей этот вопрос на прокатах», — сказала Федченко.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко. Спортсменка проживает вместе с ней в одной квартире.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Ранее тренер Бетина Попова заявила о серьезной проблеме сбежавшей фигуристки Горбачевой.

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