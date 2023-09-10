В Федерации тенниса России не увидели смысла в сравнении Медведева с Сафиным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что не стоит сравнивать успехи Даниила Медведева и Марата Сафина, передает «Матч ТВ».

«Это разные поколения. Основной показатель — количество недель, в которые ты числился первой ракеткой мира. В этом плане Даня лучший. По выигранным матчам сейчас первый Кафельников», — сказал Тарпищев.

В полуфинале US Open Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса. Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом US Open, одержав победу в финале именно над сербом.

Ранее тренер Медведева описал одной фразой победу над Алькарасом.