Российский боец: не хочу быть как Хабиб

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов на YouTube-канале «Вестник MMA» прокомментировал подписание контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFС), признавшись, что рассматривал другие организации, чтобы не быть похожим на Хабиба Нурмагомедова.

Магомедов рассказал, что ему звонил Али Абдель-Азиз с предложением подписать контракт с UFC, но он изначально отказывался.

«Абдель-Азиз мне сказал, что я стану в UFC суперзвездой. Я ответил, что не хочу быть суперзвездой. Я не хочу быть как Хабиб Нурмагомедов, потому что я знаю ту ответственность, которую он постоянно чувствует», — добавил Магомедов.

Также Магомедов заявил, что после разговора с Абдель-Азизом все проанализиовал и понял, что уже от этого не уйти.

Магомедов подписал контракт с UFC в 2023 году. Он является чемпионом России по тайскому боксу среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. Также Магомедов имеет звание мастера спорта по тайскому боксу.

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