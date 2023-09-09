Черчесов ответил на вопрос о новом месте работы

Бывший главный тренер столичного «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов заявил, что не испытывает усталости в настоящее время. Его слова передает «Чемпионат».

«Чтобы отдохнуть, надо устать. А если ты не устал, то можно и не отдыхать. Время все по своим местам расставит. Были ли предложения [по работе]? Не будем об этом», — заявил Черчесов.

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. На Евро-2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее тренер сборной России Виктор Онопко одобрил переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».