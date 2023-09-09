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Российскую спортсменку лишили трех побед на ЧМ из-за допинга

Тяжелоатлетку Каширину лишили трех побед на ЧМ из-за нарушения допинг-правил

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российская тяжелоатлета Татьяна Каширина лишена титулов чемпионки мира 2013, 2014 и 2015 годов из-за нарушения допинговых правил. Об этом сообщает Inside The Games.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) подтвердил, что все спортивные результаты, полученные Кашириной в период с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, аннулированы вследствие решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о восьмилетней дисквалификации спортсменки, вынесенного в августе 2023 года.

Помимо трех наград за победы на мировых чемпионатах, Каширина лишилась мировых рекордов в рывке, толчке и сумме, которые были установлены на чемпионате мира в Казахстане в 2014 году.

Срок дисквалификации спортменки отсчитывается с 28 августа 2023 года. С зачетом уже отбытого срока дисквалификации Каширина отбудет наказание 9 января 2030 года.

В 2012 году Каширина стала вице-чемпионкой Олимпийских игр в Лондоне.

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