Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пловчиха Макарова рассказала, к чему не может привыкнуть в США

Пловчиха Макарова не привыкла к тому, что в США всегда нужно оставлять чаевые

close
100%
Julieta Ferrario/Global Look Press

Российская пловчиха Анастасия Макарова, которая учится в Обернском университете в США, рассказала в интервью Sport24, к чему не может привыкнуть в Америке.

«Не привыкла к тому, что надо вcегда оcтавлять чаевые. Полина (подруга cпортcменки) объяcнила, что в Роccии вcе cразу включено, а в CША надо доплачивать cколько-то там процентов. Я не понимаю, почему должна платить.

Еще до сих пор не сильно привыкла к еде. Там очень много жирного. Но в США все равно есть рестораны, где можно классно поесть, без вреда», — заявила Макарова.

20-летняя Макарова — трехкратная чемпионка юношеской Олимпиады 2018 года. Также на этих Играх она завоевала серебро и бронзу. В коллекции спортсменки есть медали чемпионата мира и победы на Евро в своем возрасте.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.

Ранее Макарова сравнила американцев и россиян.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях