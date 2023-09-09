Пловчиха Макарова рассказала, к чему не может привыкнуть в США

Российская пловчиха Анастасия Макарова, которая учится в Обернском университете в США, рассказала в интервью Sport24, к чему не может привыкнуть в Америке.

«Не привыкла к тому, что надо вcегда оcтавлять чаевые. Полина (подруга cпортcменки) объяcнила, что в Роccии вcе cразу включено, а в CША надо доплачивать cколько-то там процентов. Я не понимаю, почему должна платить.

Еще до сих пор не сильно привыкла к еде. Там очень много жирного. Но в США все равно есть рестораны, где можно классно поесть, без вреда», — заявила Макарова.

20-летняя Макарова — трехкратная чемпионка юношеской Олимпиады 2018 года. Также на этих Играх она завоевала серебро и бронзу. В коллекции спортсменки есть медали чемпионата мира и победы на Евро в своем возрасте.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.

Ранее Макарова сравнила американцев и россиян.