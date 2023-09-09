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Пловчиха Макарова: в США люди добрее, чем в России

Живущая в США пловчиха Макарова заявила, что люди в Америке добрее, чем в России

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Depositphotos

Российская пловчиха Анастасия Макарова, которая живет и учится в США, заявила, что американцы очень добрые. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«Американцы очень добрые, но это зависит от штата. Как мне рассказывали, в южных штатах американцы все очень добрые, спокойные, всегда скажут «доброе утро», «спасибо», поддержат. А в северных штатах, как мне тоже рассказывали, потому что я там особо не была, там, как в России, не пожелают доброго утра, могут резко ответить, там все торопятся, опаздывают. Но в США люди добрее, чем в России», — рассказал спортсменка.

20-летняя Макарова — трехкратная чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года. Также на этих Играх она завоевала серебро и бронзу. В коллекции спортсменки есть медали чемпионата мира и победы на Евро в своем возрасте. Она учится США в Обернском университете.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года.

Ранее чемпионка России по плаванию сменила спортивное гражданство.

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