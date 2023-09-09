Кафельников рассказал, что нужно сделать Медведеву для победы над Джоковичем

Экс‑первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил мнение, что для победы в финале Открытого чемпионата США (US Open) Даниилу Медведеву нужно показать свой лучший теннис. Его слова передает «Матч ТВ».

«Чтобы обыграть Джоковича в финале, Медведеву нужно сделать то, что он сделал сегодня ночью, — показать свой лучший теннис», — сказал Кафельников.

В ночь на 9 сентября россиянин обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинале US Open. Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербом.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее финалист Кубка Дэвиса назвал подвигом победу Медведева.