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Экс-форвард «Спартака» назвал самое странное событие за время его выступления в России

Экс-игрок «Спартака» Эменике назвал странным свое удаление в игре с «Зенитом»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике в интервью «Чемпионат.com» назвал самое странное событие за время выступления в чемпионате России.

«Удаление с «Зенитом» ― самая невероятная вещь, которая происходила со мной в России. Правда, еще была красная в матче с «Динамо», когда фанаты скандировали насчет меня. А я был молод и среагировал – показал средний палец. Но самое странное – в матче с «Зенитом», безусловно. Я просто похлопал себя по руке – жест, который я видел у Это'О в Лиге чемпионов. Я был удивлен, что меня дисквалифицировали», — сказал Эменике.

В мае 2012 года «Спартак» обыграл «Зенит» (3:2) в матче чемпионата России. Эменике отметился голом на 84-й минуте встречи, а на 85-й главный арбитр Владимир Казьменко удалил нигерийца, посчитав, что футболист показал неприличный жест в адрес трибун.

Всего за «Спартак» Эменике провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. Со «Спартаком» африканский форвард стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2011/12.

Ранее экс-форвард «Спартака» вспомнил, как в России покупал семечки на всю команду.

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