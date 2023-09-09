Бразильский экс-футболист «Спартака» вспомнил, как в России покупал семечки на всю команду

Бразильский экс-футболист столичного «Спартака» Луис Робсон в интервью РИА Новости вспомнил, что в Москве покупал семечки для всей команды.

«Я был ответственным в «Спартаке» за покупку семечек. В то время жил в Сокольниках и брал кульки у местных бабушек. Автобус уходил в Тарасовку почти от моего дома, поэтому я закупался семечками на всю команду. Бабушки меня потом узнавали, я приходил каждую неделю. Сначала покупал по кулечку-два, а потом количество увеличилось. Я был ценным покупателем (смеется). Скидок мне не делали», — сказал Робсон.

Нападающий выступал за красно-белых с 1997 по 2001 год. Робсон приехал в Москву для участия в матче памяти бывшего футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя, который состоится 9 сентября.

В матче сыграют «Спартак» (сборная легенд) и сборная мира. Тренировать красно-белых будут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборной мира будет руководить итальянец Массимо Каррера. Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок «Барселоны» резко ответил украинскому журналисту, который задал ему вопрос об участии в матче памяти Цымбаларя.