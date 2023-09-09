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Ветеран «Спартака» объяснил, зачем легионеры клубов РПЛ получают российский паспорт

Ловчев заявил, что легионеры РПЛ получают российское гражданство из-за денег

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об иностранных футболистах в Российской премьер-лиге (РПЛ), получающих российское гражданство. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Легионеры, которые получают так охотно паспорта России, не питают невероятной любви к нашей стране. Все дело в деньгах. Руководствам клубов РПЛ просто выгодно, чтобы легионеры получали паспорта. Но в сборной мы не увидим никого из иностранцев. Никому это не нужно. Это история только про деньги», — сказал Ловчев.

В конце августа футболист «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате получил российский паспорт. Он выступает за грозненскую команду с 2021 года.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В текущем сезоне РПЛ африканец забил три мяча в семи проведенных матчах.

Ранее аргентинский футболист клуба РПЛ заявил, что хотел бы сыграть за Россию.

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Футбол. Чемпионат России
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