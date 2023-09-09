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Украинец Зинченко заявил, что игрок «МЮ» отказался отдать ему футболку после матча АПЛ

Игрок «Арсенала» Зинченко рассказал, что хавбек «МЮ» Каземиро на него обиделся

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Reuters

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, о чем общался с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро после очного матча в четвертом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает ua.tribuna.com.

«Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро, потому что это легендарный футболист, пять побед в Лиге чемпионов, много титулов. Спросил, можно ли, он ответил, что возьмет ее у Каземиро.

Потом я увидел их и подошел на поле. Он начал снимать футболку, отдавая ее Жезусу. Я сказал: «Сюда, на базу». А он говорит: «Нет-нет. Спрашивай у Томаса Парти». Я так понимаю, что он смотрел мое интервью, где меня спросили, кого я бы выбрал из опорников. Даже такие люди, имеющие такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немного обидеться», — рассказал украинец.

Встреча «Арсенал» — «МЮ» прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На 27 минуте счет открыл Маркус Рашфорд, но уже через минуту Мартин Эдегор забил ответный мяч. В самом конце встречи футболисты «Арсенала» Деклан Райс и Габриэл Жезус принесли точными ударами победу своей команде.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место, набрав десять очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на 11-й строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Эвертоном». Матч состоится 17 сентября. «Манчестер Юнайтед» 16 сентября встретится с «Брайтоном».

Ранее Зинченко прокомментировал отношение людей к его слезам.

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