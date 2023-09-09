Алькарас о матче с Медведевым: после счета 3-3 на тай-брейке я сошел с ума

Испанский теннисист Карлос Алькарас высоко оценил игру Даниила Медведева после поражения от россиянина в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит Sport24.

«Я хорошо начал матч, первый сет был упорным. Но после счета 3:3 на тай-брейке я сошел с ума. Провел три-четыре розыгрыша без контроля. Вообще не думал. Я боролся 50 минут, а потом сошел с ума. Мне было трудно справиться. Во втором сете я не отыгрался. Было тяжело.

Медведев играл здорово. Мне было трудно вернутьcя в игру и cнова показывать клаccный тенниc. Я чуть не броcил ракетку, cдержалcя. Но мне было трудно cохранять cпокойcтвие. Он пробивал c большей cкороcтью, чем в наших предыдущих матчах. Форхенд в движении работал отлично. В предыдущих матчах резаные удары помогали мне найти игру, но cегодня я не мог этого cделать.

Он находил отличные направления для ударов, не ошибался, здорово подавал. На приеме он один из лучших в туре. Потрясающе, как глубоко и мощно он принимает, стоя так далеко за задней линией», — сказал Алькарас.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербским теннисистом.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Медведев критично высказался о фанатах на US Open.