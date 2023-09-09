Тренер Попова заявила о серьезной проблеме сбежавшей фигуристки Горбачевой

Хореограф и тренер Бетина Попова, комментируя побег 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, заявила, что у спортсменки случился кризис, она не нашла помощи у взрослых, поэтому решила проблему таким образом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Правильно — оставить Алину в покое и не наседать на нее с этой ситуацией. Спрашивать надо взрослых. Просто так люди не сбегают и не ночуют в подъезде. Значит, правда есть проблема, и достаточно серьезная. Слава богу, что закончилось хорошо», — заявила Попова.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером Софьей Федченко. Спортсменка проживает вместе с ней в одной квартире.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября тренер спортсменки Софья Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, стоит ли фигуристке Горбачевой обратиться к психологу.