Российская шахматистка показала грудь в купальнике, полив себя водой

Российская шахматистка Дина Беленькая в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась новой видеозаписью с пляжа.

Спортсменка крупным планом засняла грудь в купальнике, поливая себя водой из бутылки. Ранее Беленькая также публиковала в своих социальных сетях серию фотографий с пляжа, на которых она позирует в черном купальнике.

Беленькая является чемпионкой России 2015 года по быстрым шахматам в команде и бронзовым призером Кубка России 2017 года. Шахматистка свободно владеет русским, английским и французским языками.

Профессиональная шахматная карьера Беленькой началась в 2011 году в Иванове, когда в возрасте 17 лет она выиграла Первую российскую лигу. В марте 2014 года она вошла в резервный состав сборной России.

Лучшее выступление Беленькой состоялось в феврале 2018 года, когда она обыграла Люка Макшейна, чемпиона Англии с рейтингом 2643. В октябре 2018 года в составе шахматного клуба SSHOR заняла 4-е место на Клубном Кубке Европы. В апреле 2019 года она заняла 22-е место на чемпионате Европы по шахматам среди женщин.

Ранее бывшая девушка Овечкина опубликовала фото в купальнике на пляже.