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Роналду пропустит матч сборной Португалии из-за грубой игры

Игрок сборной Португалии Роналду не сыграет с Люксембургом из-за желтой карточки

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David W Cerny/Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Люксембурга из-за перебора желтых карточек.

8 сентября в матче квалификации Евро-2024 со сборной Словакии Роналду пытался дотянуться до мяча, но задел ногой лицо вратаря Словакии Мартина Дубравки. Арбитр не стал удалять португальца, ограничившись желтой карточкой. Для форварда это предупреждение стало третьим в квалификации, из чего следует его дисквалификация на следующий матч.

Португалия обыграла Словакию со счетом 1:0, единственный мяч в матче забил Бруну Фернандеш. Португальские футболисты сыграют с Люксембургом 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. В группе квалификации Португалия занимает первое место, набрав 15 очков из 15 возможных. В этой группе также выступают сборные Лихтенштейна, Исландии, Боснии и Герцеговины.

Чемпионат Европы — 2024 по футболу состоится с 14 июня по 14 июля. Европейское первенство примут немецкие города. Действующим чемпионом турнира является сборная Италии.

Ранее Роналду заявил, что его родной чемпионат Португалии превращается в цирк.

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