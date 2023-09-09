Российская теннисистка вышла в финал US Open

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд вышли в финал Открытого чемпионата США (US Open) в парном разряде.

Спортсменки обыграли в двух сетах американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 27 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:1.

В финале Звонарева и Зигемунд сыграют с Габриэлой Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Звонарева — победительница пяти турниров Большого шлема (три — в паре, два — в миксте); трехкратная финалистка турниров Большого шлема (два — в одиночном разряде, один — в паре); победительница 25 турниров Женской теннисной ассоциации (из них 12 в одиночном разряде). На Олимпийских играх в 2008 году Звонарева завоевала бронзовую медаль.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать российских спортсменов до стартов.

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