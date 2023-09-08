Бывшая девушка Овечкина опубликовала фото в купальнике на пляже

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывшая девушка форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина Каролина Севастьянова опубликовала в своих соцсетях фото в купальнике на пляже.

На снимке девушка лежит на песке в красном купальнике.

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье и чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Гимнастка завершила спортивную карьеру в возрасте 17 лет.

В 2014 году стало известно, что Севастьянова встречается с Овечкиным. В отношениях пара состояла год.

В ноябре 2022 года Севастьянова прервала отношения с новым мужчиной, которые длились пять лет.

«Давайте так, я отвечу один раз и все. Это были замечательные пять лет, у нас прекрасная собака, и мы в отличных отношениях, на наше общение это никак не влияет. Никаких скандалов, интриг и расследований. На этом все», — написала она тогда в социальных сетях.

Ранее Севастьянова объяснила, почему не вышла бы замуж за «бедного».