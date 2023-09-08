Деменко не считает потерей возможный уход Оганесяна в Армению

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Максим Деменко высказался о возможном переходе игрока национальной команды Степана Оганесяна в сборную Армении. Деменко заявил «Газете.Ru», что молодой футболист «Оренбурга» пока не настолько себя проявил, чтобы его возможный уход считать потерей.

«Не сказать, что он себя сильно проявил. Он перспективный, но говорить о том, что он состоявшийся игрок, рановато. Так что не будет никакой потери, тем более, что у нас есть футболисты. Другое дело, что Валерию Георгиевичу пора все-таки быстрее делать выбор по составу — основы и тех, кто будет конкурировать. Пока я не могу понять, почему он так работает с составом. Может, это какое-то новшество? Не понимаю. Всегда в сборной было, условно, 25 игроков. И конкуренция была четыре-пять человек на место», — сказал Деменко.

Накануне сборная России сыграла вничью 1:1 с олимпийской командой Египта. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Ранее Деменко заявил, что в сборной России должны играть лучшие.