Карпин: ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Катара, назвав смешной цель выиграть поединок, передает «Чемпионат».

«Ставить цель выиграть матч с Катаром — это смешно. Это стоит всегда. Показать болельщикам и для самих себя, что сборная есть и функционирует», — сказал Карпин.

7 сентября Россия сыгала вничью с олимпийской командой Египта. Встреча завершилась со счетом 1:1. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-игрок «Челси» предрек российскому футболу долгую изоляцию.