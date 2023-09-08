Экс-игрок «Челси» предрек российскому футболу долгую изоляцию

Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной России Алексей Смертин считает, что изоляция российского футбола продлится долго, но выступил против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азию, передает Legalbet.

«Изоляция будет долгой. Думаю, мы сейчас просто теряем поколение. Переход в Азию? А сколько вы знаете азиатских стран, которые хорошо играют в футбол? Корея, Австралия Азия. Но они не захотят играть с нами», — сказал Смертин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

7 сентября Россия провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. Повторный поединок команды проведут 11 сентября. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Ранее в РФС назвали количество болельщиков, которые будут поддерживать Россию на матче с Катаром.