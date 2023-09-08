The Hockey News: хоккеисту Панарину неоправданно много платят

Журналист Джейсон Ньюленд в статье на сайте The Hockey News написал, что российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину неоправданно много платят.

«Кто является игроком, которому платят неоправданно много? Артемий Панарин. На его счету 341 очко в 268 играх за «Нью-Йорк Рейнджерс», но они еще не дошли до финала Кубка. Судя по тому, как выглядит их дивизион, ​​им будет нелегко туда добраться», — написал Ньюленд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в прошлом розыгрыше Национальной хоккейной лиги вылетел в первом раунде, уступив в семиматчевом противостоянии «Нью-Джерси». Панарин провел в плей-офф все семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

В регулярном чемпионате россиянин сыграл 82 матча, отметившись 29 заброшенными шайбами и 63 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Панарин оштрафован за стрельбу из оружия в неположенном месте.