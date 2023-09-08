Канадский хоккеист признался, что с удовольствием ездил бы на «Ладе»

Канадский хоккеист «Лады» нападающий Трой Джозефс заявил, что пока не водил автомобиль российского производства. Его слова передает Sport24.

«Лично я не водил пока «Ладу». Но вроде я катался на ней как пассажир в такси. Для меня было большим сюрпризом, что машины производят прямо тут в Тольятти, так как обычно все производства сейчас в Китае или еще где-то. Но если мне клуб предложит «Ладу», то я с удовольствием бы катался на ней», — сказал Джозефс.

29-летний канадский нападающий пополнил состав тольяттинского клуба перед стартом текущего сезона. В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Джозефс принял участие в трех матчах, в которых ему удалось забросить две шайбы.

После трех проведенных матчей «Лада» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не набрав очков.

Ранее канадский хоккеист КХЛ ответил на вопрос о получении российского гражданства.