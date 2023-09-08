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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы Федерации футбола Испании Рубиалеса

Против поцеловавшего футболистку главы RFEF Рубиалеса возбудили уголовное дело

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Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела в отношении президента Испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки сборной страны Дженни Эрмосо. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0). Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего поста из-за возникшего скандала. Мать чиновника заперлась в церкви и объявила голодовку, из-за чего попала в больницу.

Ранее сообщалось, что Эрмосо подала в прокуратуру на Рубиалеса за поцелуй.

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Футбол. Чемпионат Испании
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