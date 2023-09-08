Экс-жена футболиста Погребняка Мария ответила на вопрос о разводе с мужем

Мария Погребняк, бывшая жена экс‑футболиста сборной России Павла Погребняка, заявила, что не хочет комментировать новость о разводе с супругом. Ее слова передает «Матч ТВ».

«В заявлении суда все написано, больше ничего комментировать не буду», — сказала Мария Погребняк.

Знаменитость восемь лет была официально замужем за Павлом Погребняком, у экс-супругов трое детей. Они познакомились еще в школе — Мария Шаталова (в девичестве) тогда училась в седьмом классе, а футболист в десятом. Пара зарегистрировала отношения уже после рождения троих сыновей в 2014 году. Сейчас их старшему мальчику Артему 16 лет, среднему Павлу 14 лет, а младшему Алексею 12 лет.

Весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария Погребняк рассталась с мужем. Пока блогер находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», футболиста видели в клубах Москвы в окружении разных девушек, однако никто из экс-супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Ранее сообщалось, что суд в Москве расторг брак Павла Погребняка и его жены Марии.