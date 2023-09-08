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Президент «Самбо-70» Лайшев назвал самую красивую фигуристку

Президент «Самбо-70» Лайшев назвал Щербакову самой красивой фигуристкой

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал Анну Щербакову самой красивой фигуристкой. Его слова передает Legalbet.

«Щербакова — самая красивая фигуристка! Это мое очень-очень личное мнение. У нее есть грация, красота как молодой девушки, так и спортсменки — это все сочетается. О ней фантастическое мнение, как все гармонично в ней срослось. Как педагог могу отметить поведение и воспитание. Я восхищен!» — сказал Лайшев.

11 июля издание Sport24 сообщило, что Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. 1 августа РИА Новости сообщило, что спортсменка вернулась к тренировкам.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира — 2021, двукратная серебряная призерка европейского первенства. Трижды фигуристка выиграла чемпионат России.

Ранее Щерабакова рассказала, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

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