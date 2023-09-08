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«Факел» объявил о назначении нового главного тренера

Экс-тренер «Ахмата» Ташуев возглавил воронежский «Факел»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Футбольный клуб «Факел» на своем официальном сайте объявил о назначении Сергея Ташуева новым главным тренером команды.

Напомним, что Ташуев в августе этого года покинул должность наставника грознинского «Ахмата». Ранее воронежский клуб уволил с поста главного тренера российского специалиста Вадима Евсеева.

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая 2023 года. Сейчас воронежская команда располагается на 15-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе четыре очка. Команда находится в зоне вылета.

2 сентября «Факел» потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» в рамках седьмого тура чемпионата России со счетом 0:3. 17 сентября воронежская команда в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Евсеев, кроме «Факела», также возглавлял ярославский «Шинник», «СКА-Хабаровск», «Уфу», пермский «Амкар» и «Текстильщик» из Иваново.

Ранее тренер Юрий Семин заявил, что «Факел» поспешил с отставкой Евсеева.

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