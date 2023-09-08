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Белорусская теннисистка рассказала, почему материлась во время полуфинала US Open

Теннисистка Соболенко: ругалась во время матча US Open, чтобы выплеснуть эмоции

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, почему материлась в адрес своей команды в матче 1/2 финала US Open.

«После тяжелых полуфиналов мы с командой говорили, что, если мне нужно выплеснуть эмоции, я должна это делать. Иначе я съем себя изнутри. Поэтому я кричала, материлась на них. Но они знают, что я все равно их люблю. Они знают, что на это есть причины», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.

В финальном матче Соболенко сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая в матче 1/2 финала оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии. Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:5.

В четвертьфинале US Open Соболенко победила россиянку Дарью Касаткину. Соболенко без особых проблем взяла верх над соперницей из России — 6:1, 6:3. Касаткина стала единственной россиянкой, дошедшей до этой стадии, после ее поражения российских теннисисток в женской одиночной сетке US Open не осталось.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является Ига Свентек из Польши. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $6,6 млн Открытого чемпионата США (US Open).

Ранее Соболенко прокомментировала свой выход в финал US Open.

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